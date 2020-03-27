Внук Инны Макаровой Иван Бурляев не придёт на её похороны из-за самоизоляции





Во время интервью изданию «Московский комсомолец» внук Инны Макаровой Иван Бурляев сообщил, что не сможет побывать на похоронах актрисы. Согласно его утверждению, больше недели назад он вернулся из с гастролей. Именно поэтому ему необходимо самоизолироваться. Однако композитор отметил, актриса заслужила, чтобы с ней попрощались ценители таланта и провели в последний путь, как человека, сделавшего очень много для кинематографа.Знаменитость огорчён, что из-за карантина не побывает на кладбище, но понимает, он не может подвергать людей вероятной опасности. Музыкант добавил, у него хорошее самочувствие и на данный момент признаки коронавируса не проявляются., - сообщил Бурляев. Стоит отметить, после смерти Инны Макаровой осталось огромное наследство, которое, судя по всему, перейдёт к ее дочери Наталье.