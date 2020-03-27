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Внук Инны Макаровой Иван Бурляев не придёт на её похороны из-за самоизоляции

Недавно стало известно о смерти актрисы Инны Макаровой. Однако внук артистки композитор Иван Бурляев не придёт на похороны родственницы, поскольку пребывает на самоизоляции из-за гастролей в Испании.

Во время интервью изданию «Московский комсомолец» внук Инны Макаровой Иван Бурляев сообщил, что не сможет побывать на похоронах актрисы. Согласно его утверждению, больше недели назад он вернулся из с гастролей. Именно поэтому ему необходимо самоизолироваться. Однако композитор отметил, актриса заслужила, чтобы с ней попрощались ценители таланта и провели в последний путь, как человека, сделавшего очень много для кинематографа.

Знаменитость огорчён, что из-за карантина не побывает на кладбище, но понимает, он не может подвергать людей вероятной опасности. Музыкант добавил, у него хорошее самочувствие и на данный момент признаки коронавируса не проявляются. «Я не хочу нарушать правила, поскольку к данному вопросу необходимо подходить со всей ответственностью. Нет исключений и каких-то разрешений. Не стоит проявлять эгоизм. У меня нет права рисковать здоровьем других людей», - сообщил Бурляев. Стоит отметить, после смерти Инны Макаровой осталось огромное наследство, которое, судя по всему, перейдёт к ее дочери Наталье.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:52

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