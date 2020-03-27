«Союзмультфильм» покажет три новых мультфильма во время карантина на YouTube- канале
Киностудия «Союзмультфильм» покажет три новых мультфильма во время карантина на своем YouTube- канале. С понедельника, 30 марта 2020 года состоятся премьеры новых эпизодов «Простоквашино», «Пиратская школа» и «Оранжевая корова».
Пресс-служба российской государственной киностудии по производству мультипликационных фильмов анонсировала первый выпуск серии «Доить или не доить» из комедии «Простоквашино», который будет опубликован на официальном You-Tube-канале «Союзмультфильм» 30 марта. Как известно, в сюжете новой истории появится, ранее неизвестная героиня, няня Маргарита Егоровна, которая станет деревенским драматургом. Ее озвучила народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева.
На среду, 1 апреля запланирован показ нового эпизода «Пиратской школы», а через два дня будет опубликована серия «Оранжевой коровы» - «Семейные традиции». Согласно сообщению пресс-службы, государственная киностудия сделает несколько выпусков в связи с объявлением президента России об официальной выходной неделе от 30 марта, передает «New Inform».
Пресс-служба российской государственной киностудии по производству мультипликационных фильмов анонсировала первый выпуск серии «Доить или не доить» из комедии «Простоквашино», который будет опубликован на официальном You-Tube-канале «Союзмультфильм» 30 марта. Как известно, в сюжете новой истории появится, ранее неизвестная героиня, няня Маргарита Егоровна, которая станет деревенским драматургом. Ее озвучила народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева.
На среду, 1 апреля запланирован показ нового эпизода «Пиратской школы», а через два дня будет опубликована серия «Оранжевой коровы» - «Семейные традиции». Согласно сообщению пресс-службы, государственная киностудия сделает несколько выпусков в связи с объявлением президента России об официальной выходной неделе от 30 марта, передает «New Inform».
Культура
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:41