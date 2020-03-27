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"Снял самостоятельно на мобильный телефон": Максим Фадеев представил фанатам клип на русскую версию песни "Гугуша"

Максим Фадеев представил фанатам клип на русскую версию песни "Гугуша". Знаменитый исполнитель рассказал в Instagram, что снял его самостоятельно на мобильный телефон.
"Снял самостоятельно на мобильный телефон": Максим Фадеев представил фанатам клип на русскую версию песни "Гугуша"

В начале февраля текущего года Максим Фадеев сообщил своим преданным поклонникам, что по их многочисленным просьбам он издал песню "Гугуша" на русском языке. Также певец пообещал, что в скором времени фанаты увидят видео на данную композицию. Сегодня знаменитость представил пользователям Сети клип "Гугуша". В комментарии исполнитель заявил, что выполнил свое обещание и снял видео самостоятельно на мобильный телефон. Также Максим Фадеев написал: "Мне кажется, хорошо получилось".

В конце знаменитый композитор попросил подписчиков поделиться впечатлениями от просмотра клипа "Гугуша". Фанты не заставили себя долго ждать и начали на перебой хвалить исполнителя. Многие отметили, что Максим Фадеев талантлив во всем и данная песня уже стала одной из их любимых. За несколько десятков минут публикацию знаменитости просмотрели почти 62 000 раз.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:33

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