"Снял самостоятельно на мобильный телефон": Максим Фадеев представил фанатам клип на русскую версию песни "Гугуша"

В начале февраля текущего года Максим Фадеев сообщил своим преданным поклонникам, что по их многочисленным просьбам он издал песню "Гугуша" на русском языке. Также певец пообещал, что в скором времени фанаты увидят видео на данную композицию. Сегодня знаменитость представил пользователям Сети клип "Гугуша". В комментарии исполнитель заявил, что выполнил свое обещание и снял видео самостоятельно на мобильный телефон. Также Максим Фадеев написал: "Мне кажется, хорошо получилось".В конце знаменитый композитор попросил подписчиков поделиться впечатлениями от просмотра клипа "Гугуша". Фанты не заставили себя долго ждать и начали на перебой хвалить исполнителя. Многие отметили, что Максим Фадеев талантлив во всем и данная песня уже стала одной из их любимых. За несколько десятков минут публикацию знаменитости просмотрели почти 62 000 раз.