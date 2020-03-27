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Сын Аниты Цой Сергей подрался в супермаркете с покупателем из-за дефицитных макарон

Сын российской певицы Аниты Цой подрался в супермаркете с покупателем из-за дефицитных макарон. По словам исполнительницы, она узнала об инциденте по видеосвязи с Сергеем, который на данный момент находиться в Великобритании.
Сын Аниты Цой Сергей подрался в супермаркете с покупателем из-за дефицитных макарон

По словам исполнительницы, за все время карантина у сына не возникло каких-либо критических проблем, в то же время он сталкивается с бытовыми трудностями, связанными с обработкой поверхностей или влажной уборкой квартиры. Кроме того, недавно Анита Цой заметила ссадины и царапины на лице наследника во время видеосвязи. Как выяснилось, Сергей подрался с одним из покупателей в магазине из-за дефицитных макарон. Он объяснил, что обычно закупался вкусностями в любимой пекарне, но так как она была закрыта, ему пришлось отправиться в супермаркет, где как ему казалось, всех продуктов должно быть в избытке. Однако недостаток обычной пасты не только разочаровал, но и вызвал конфликт с другим человеком.

Как известно, заслуженная артистка России, как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, вынуждена находиться на карантине из-за пандемии коронавируса. Ее взрослый сын Сергей Цой также самоизолировался, но не в России, а в Великобритании, поскольку вернуться на родину он не может ввиду закрытого международного сообщения. Несмотря на удаленность, все члены семьи поддерживают регулярное общение через интернет, о чем Анита Цой рассказывает поклонникам в личном блоге Instagram.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:18

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