Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель готовит грандиозный сюрприз на день рождения Василисы





Известно, что день рождение маленькая Василиса будет отмечать на Сейшелах. Именно там и зарождались серьезные отношения между Олей Рапунцель и Димой Дмитренко. Сейчас же родители хотят, чтобы их ребенок в свой день чувствовал себя счастливым.Так, Ольга подобрала в качестве тематики для праздника единорогов. Вместе со своими коллегами по телестройке она отправилась по магазинам и купила там все, что может понадобиться для праздника. Кроме того, звезда «Дом-2» заказала торт, а также фотозону, которые также будут связаны с этим стилем.Рассказала Оля и о том, что они с Димой намерены подарить Василисе. По словам Рапунцель, в качестве презента ее дочь получит рюкзак и кошелек, а также куклу с коляской.Стоит подчеркнуть, на данный момент тематика единорогов весьма популярна, ведь ранее ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина тоже устраивала в таком стиле вечеринку для своей дочери Теоны.