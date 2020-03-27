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Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель готовит грандиозный сюрприз на день рождения Василисы

Звезда скандального проекта «Дом-2» Оля Рапунцель подошла к подготовке праздника для своей дочери основательно. Всего через пару дней Василисе исполнится два года и Оля хочет, чтобы малышка запомнила праздник, который устроен в ее честь надолго.

Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель готовит грандиозный сюрприз на день рождения Василисы

Известно, что день рождение маленькая Василиса будет отмечать на Сейшелах. Именно там и зарождались серьезные отношения между Олей Рапунцель и Димой Дмитренко. Сейчас же родители хотят, чтобы их ребенок в свой день чувствовал себя счастливым.
Так, Ольга подобрала в качестве тематики для праздника единорогов. Вместе со своими коллегами по телестройке она отправилась по магазинам и купила там все, что может понадобиться для праздника. Кроме того, звезда «Дом-2» заказала торт, а также фотозону, которые также будут связаны с этим стилем.

Рассказала Оля и о том, что они с Димой намерены подарить Василисе. По словам Рапунцель, в качестве презента ее дочь получит рюкзак и кошелек, а также куклу с коляской.


Стоит подчеркнуть, на данный момент тематика единорогов весьма популярна, ведь ранее ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина тоже устраивала в таком стиле вечеринку для своей дочери Теоны.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:51

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