Отмечающая 52-летие Алика Смехова: "Рождение в Международный день театра предначертало мою судьбу"

Сегодня Алика Смехова отмечает свой день рождения. В честь праздника исполнительница опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в образе испанской красавицы. В комментарии знаменитость рассказала, что она родилась в Международный день театра и именно это повлияло на ее судьбу. Алика Смехова хотела быть актрисой с самого детства и ее мечта сбылась. Она написала: "Благодарю Мироздание за то, что у меня такие замечательные мама и папа, сыновья, любимый, друзья и любимая профессия".В конце поста звезда сказала спасибо своим подписчики, за добрые слова и тёплые пожелания в день ее рождения. Фанаты поздравили артистку и пожелали ей счастья, любви, здоровья, всегда оставаться такой же веселой. За несколько минут публикация набрала почти 2 000 лайков.