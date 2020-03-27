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Индийский кардиолог Теджас Пател провёл первую в истории дистанционную операцию

Кардиолог Теджас Пател смог провести в Индии первую в истории дистанционную операцию. Для этого использовался специальный сосудистый робот от компании Corindus. Результатами хирургического вмешательства медик поделился с научным журналом Lancet.

Кардиолог Теджас Пател отмечает, пациенты находились слишком далеко от медика. Во время хирургического вмешательства доктор управлял специальным сосудистым роботом от компании Corindus. Аппарат, который называется Corindus CorPus GRX, функционировал благодаря интернету.

Кардиолог проводил операцию с помощью специального джойстика и наблюдал за происходящим через монитор. Все 5 операций завершились благополучно. Специалисты отмечают, данное хирургическое вмешательство ничем не отличается от обычного. Также медики добавляют, в будущем подобные операции с помощью научных технологий могут войти в повседневную реальность, поскольку таким образом можно спасти жизнь пациентам при минимальных затратах для бюджета.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:11

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