Контактировавший с Львом Лещенко Дмитрий Рогозин проверился на коронавирус





Сообщается, что анализы Рогозина дали отрицательный результат. Примечательно, что с музыкантом глава госкорпорации контактировал во время празднования 60-летия Центра подготовки космонавтов, которое проходило еще 13 марта. Кроме него с артистом контактировали сотрудники ЦПК и РКК. При этом 27 марта утром главный врач клиники в столичном поселке Коммунарка, куда был госпитализирован Лев Лещенко с двусторонней пневмонией, подтвердил, что у знаменитого артиста выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас, как утверждает пресс-служба «Роскосмоса», Дмитрий Рогозин находится в добром здравии.Не так давно известная российская телеведущая, журналистка и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак рассказала о том, с кем из знаменитостей успел пообщаться Лещенко. По ее утверждению, 78-летний Лев Валерьянович контактировал с Валерием Леонтьевым, Александром Серовым, Ириной Аллегровой, Александром Розенбаумом, Николаем Басковым и другими.