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Ирландские ученые обнаружили причинно-следственную связь между ожирением и раком матки

Ирландские ученые обнаружили причинно-следственную связь между ожирением и раком матки. Согласно официальным статистическим данным, 90% пациенток с онкологией эндометрия страдают от избыточного веса.
Ирландские ученые обнаружили причинно-следственную связь между ожирением и раком матки

Всемирная организация здравоохранения в 2020 году насчитала более 1,7 миллиарда человек во всем мире с ожирением, из-за чего проблема избыточного веса приняла эпидемиологический и глобальный характер 21 века. Кроме того, ученые отметили явную склонность женщин к хроническому нарушению метаболизма, которое неразрывно связано с раком матки. Как известно, данный диагноз является наиболее распространенным видом онкологии репродуктивных органов, ежегодно уносящий более 6 тысяч жизней.

По словам ученых, ключевой фактор риска развития рака матки заключается не в генетической предрасположенности, а в нарушении обмена веществ, что подтверждает официальная статистика. Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, уже через 5 лет индекс массы тела у 50% женщин во всем мире будет превышать 30. В то же время зарубежные гинекологи взволнованы неосведомлённостью своих пациенток, так как более 40% из них вовсе отрицают связь между онкологией и ожирением и не видят очевидной угрозы в избыточном весе.

Нутрициолог Дарья Михайлова утверждает, что причина нарушения метаболизма – нерациональное питание и регулярное употребление вредных продуктов. Потому, для снижения заболеваемости раком необходимо донести до людей, прежде всего, необходимость здорового образа жизни, сообщают «Народные Новости России».

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Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:00

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