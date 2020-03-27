Учёные из университета Стэнфорда смогли "омолодить" клетки человека
Коллектив учёных из университета Стэнфорда впервые омолодили клетки человека. Эксперты во время исследований использовали такой же механизм, которой применяется для вырабатывания стволовых клеток.
При воздействии специальных РНК, клетки воспроизводили факторы Яманаки — белки, участвующие в формировании эмбриональных клеток. Во время повторения процесса в течении 2 недель получилось создать новые стволовые клетки. Специалисты старались ускорить процесс для избегания их старения. В результате у них получилось изменить клетки и они теперь не отличаются от других. Тестирование на грызунах выявило, что при пересаживании обновленных мышц старые мыши стали намного активнее и к ним вернулась сила молодых особей.
Недавно ученые из Ирландии выявили причину резкого ухудшения зрения с возрастом. Дело в том, что дегенерация сетчатки происходит из-за белка зубной эмали. На данный момент они ищут возможность остановить прогрессирование минерализации.
При воздействии специальных РНК, клетки воспроизводили факторы Яманаки — белки, участвующие в формировании эмбриональных клеток. Во время повторения процесса в течении 2 недель получилось создать новые стволовые клетки. Специалисты старались ускорить процесс для избегания их старения. В результате у них получилось изменить клетки и они теперь не отличаются от других. Тестирование на грызунах выявило, что при пересаживании обновленных мышц старые мыши стали намного активнее и к ним вернулась сила молодых особей.
Недавно ученые из Ирландии выявили причину резкого ухудшения зрения с возрастом. Дело в том, что дегенерация сетчатки происходит из-за белка зубной эмали. На данный момент они ищут возможность остановить прогрессирование минерализации.