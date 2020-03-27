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Юлия Проскурякова о состоянии Игоря Николаева: "До официального диагноза никакой информации давать не будем"

Юлия Проскурякова высказалась о состоянии здоровья Игоря Николаева. Исполнительница заявила в Instagram, что до официального диагноза она и ее супруг никакой информации никому давать не будут.
Юлия Проскурякова о состоянии Игоря Николаева: "До официального диагноза никакой информации давать не будем"

Накануне стало известно, что Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сегодня супруга музыканта Юлия Проскурякова разместила архивную фотографию с возлюбленным. В комментарии исполнительница попросила всех неравнодушных людей успокоиться и перестать звонить ей и Игорю Николаеву, поскольку это не дает возможности отдохнуть и сосредоточится. Певица написала: "Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дёргайте нас".

Юлия Проскурякова отметила, что у нее просто нет сил и времени отвечать каждому звонящему человеку. Певица сообщила, что на данный момент Игорю Николаеву нельзя нервничать, а нужно спокойно дождаться результатов анализов, но при таком потоке звонков успокоиться практически не реально. В конце публикации Юлия Проскурякова заявила, что до официального диагноза никто из ее близких людей никакой информации давать не будет.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:44

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