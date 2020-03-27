Звезда «Дом-2» Виктория Каплий провела ночь с Романом Бекмурадовым





Известно, что ранее многие участники телестройки просто уговаривали Никиту Уманского, чтобы он дал Виктории Каплий второй шанс. Однако молодой человек был непреклонен. Теперь он говорит, что был прав, ведь стало известно, что девушка провела ночь с экс-участником «Дом-2» Романом Бекмударовым. Не исключено, что между ребятами была интимная связь.Стоит отметить, ранее Роман Бекмурадов предпринимал попытки вернуться на проект с помощью Татьяны Строковой, но задуманное у него не получилось. Видимо поэтому он и решил переключиться на Викторию Каплий, которая намерена с ним теперь строить отношения. Естественно, в близкой связи с молодым человеком девушка не признается.Сам Никита Уманский говорит, что больше не подпустит к себе назойливую поклонницу, ведь она не оценила его стараний. Он по-хорошему просил ее меняться и даже водил в ЗАГС, но она ничего не оценила.