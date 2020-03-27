Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус признался, что его не устраивает "новая" Милена Безбородова





На протяжении полутора лет участник проекта "Дом-2" Алексей Безус просил Милену Безбородову изменить свой вспыльчивый характер. Девушка старательно "ломала себя", чтобы только быть рядом с возлюбленным и следовала всем его просьбам и требованиям. Однако в последнее время мужчина просит девушку не нарушать его личное пространство, дать ему свободу, не мешать обдумывать свою жизнь. Для последнего Алексей Безус даже хотел один улететь в командировку на Сейшелы, но в итоге остался в Периметре.В откровенном разговоре с телеведущим Антоном Беккужевым Алексей Безус все же признался, что его просто не устраивает та "новая" Милена Безбородова, которая сейчас рядом с ним. Дело дошло до того, что мужчина практически готов расстаться с избранницей. Зрители уже осудили мужчину, ведь выходит, что он просто проводил над блондинкой эксперимент, а когда полученный результат его не устроит, решил просто бросить ее и найти другую "жертву".