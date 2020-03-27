Российские банки столкнулись с массовым желанием клиентов закрыть депозиты





В среду, 25 марта 2020 года в своем обращении к россиянам Владимир Путин сообщил о «непростых мерах», касающихся вкладчиков. Ввиду сложившейся экономической ситуации, для поддержки многодетных семей, инвалидов, а также граждан, потерявших работу, в соответствии с действующим законодательством будет введен подоходный налог на 13% от совокупного дохода физических или юридических лиц по инвестициям в долговые ценные бумаги, если их сумма более одного миллиона рублей.По предварительным оценкам президента, данная мера затронет 1% вкладчиков и начнет действовать с 2021 года, а впервые уплатить налог инвесторам придется уже в 2022 году. Несмотря на разъяснения главы Министерства финансов Антона Силуанова, российские банки уже столкнулись со значительным ростом заявлений от клиентов о выдаче наличных денег и закрытии депозитов. По словам банкиров, граждане не поняли суть нововведений и, не имея точной информации о сроках и порядке оплаты налога, начали распространять дезинформацию, которая спровоцировала «набег» на кредитные организации.В письме Ассоциации банков России также была заявлена просьба о расширении возможностей для ликвидности активов на случай возможного оттока из-за отсрочки кредитных платежей в условиях пандемической ситуации.