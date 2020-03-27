Звезда "Дома-2" Татьяна Владимировна Григорьевская радуется успехам внука Богдана: "Он очень любознательный"





Участница проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьвская много времени проводит с дочерью Аленой Савкиной и ее сыном Богданом. В последнем эфире телебабушка рассказала, что мальчика практически невозможно удержать на месте, он быстро развивается, научился танцевать, говорить несколько слов. Обниматься Богдан не любит, зато постоянно стремится что-то узнать, познает мир вокруг себя.Хотя ребенок непослушный, высказалась мать Рапунцель, он настолько обаятелен и добр, что просто покоряет всех с первой минуты. На детской площадке мальчик со всеми ладит и дружит, добавила бабушка, в детском коллективе ему будет очень комфортно.