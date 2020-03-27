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Александр Васильев почтил память Глории Свенсон в день ее рождения

Александр Васильев в своем Instagram-аккаунте почтил память Глории Свенсон. Историк моды сообщил фанатам, что сегодня у покойной актрисы день рождения.
Александр Васильев почтил память Глории Свенсон в день ее рождения

Александр Васильев поделился с подписчиками черно-белыми снимками Глории Свенсон. Телеведущий рассказал, что покойная актриса была одной из немногих звёзд немого кино, которым удалось совершить "come back" после того, как кино "заговорило". Историк моды сообщил, что знаменитость 6 раз побывала замужем и имела большой особняк с сотней жилых комнат. Глория Свенсон очень хотела стать аристократкой, поэтому одним из ее мужей был французский маркиз Фалез де Кудре. Александр Васильев рассказал, что с приходом звукового кино актриса оказалась не у дел, но спустя несколько лет ей предложили сыграть роль самой себя в старости, данная картина вернула популярность Глории Свенсон.

После смерти актрисы её личные вещи и мебель были распроданы на аукционах, которые длились с августа по сентябрь 1983 года. В коллекции Александра Васильева хранятся платья авторства Пьера Кардена, созданные для Глории Свенсон в 60-е годы прошлого столетия.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:24

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