Участники проекта "Дом-2" Катя Богданова и Николай Должанский не смогли улететь на Сейшелы из-за просроченного загранпаспорта рэпера
Участники проекта "Дом-2" Катя Богданова и Николай Должанский не смогли вместе с коллегами "Дом-2. Спаси свою любовь" улететь на Сейшелы. В своем микроблоге в Instagram начинающая певица отметила, что у ее избранника, как оказалось, просрочен загранпаспорт.
В своем микроблоге в Instagram Катя Богданова объяснила, почему они с Николаем Должанским остались в Периметре. По словам начинающей певицы, у ее избранника просрочился загранпаспорт, теперь им приходится ждать переоформления документов. Даже то, что получить новый документ пара сможет в ближайшее время, уже не изменить ситуацию, ведь в России запретили перелеты и объявили карантин.
Однако в том, что влюбленные остались на проекте в Москве, Катя Богданова тоже видит свои плюсы. Влюбленные много времени проводят вместе, участвуют в конкурсах, учатся лучше понимать друг друга и улучшают свои отношения.
В своем микроблоге в Instagram Катя Богданова объяснила, почему они с Николаем Должанским остались в Периметре. По словам начинающей певицы, у ее избранника просрочился загранпаспорт, теперь им приходится ждать переоформления документов. Даже то, что получить новый документ пара сможет в ближайшее время, уже не изменить ситуацию, ведь в России запретили перелеты и объявили карантин.
Однако в том, что влюбленные остались на проекте в Москве, Катя Богданова тоже видит свои плюсы. Влюбленные много времени проводят вместе, участвуют в конкурсах, учатся лучше понимать друг друга и улучшают свои отношения.