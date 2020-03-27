Участники проекта "Дом-2" Катя Богданова и Николай Должанский не смогли улететь на Сейшелы из-за просроченного загранпаспорта рэпера





В своем микроблоге в Instagram Катя Богданова объяснила, почему они с Николаем Должанским остались в Периметре. По словам начинающей певицы, у ее избранника просрочился загранпаспорт, теперь им приходится ждать переоформления документов. Даже то, что получить новый документ пара сможет в ближайшее время, уже не изменить ситуацию, ведь в России запретили перелеты и объявили карантин.Однако в том, что влюбленные остались на проекте в Москве, Катя Богданова тоже видит свои плюсы. Влюбленные много времени проводят вместе, участвуют в конкурсах, учатся лучше понимать друг друга и улучшают свои отношения.