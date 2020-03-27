Ксения Бородина назвала "козлами" не уступающих дорогу скорой помощи водителей





В своем микроблоге в Instagram телеведущая Ксения Бородина показала видео, где на кадрах запечатлен конфликт водителя Hyundai и работников скорой помощи в жилом дворе. Автомобилист не пропускал медиков, хотя в салоне громко плакал ребенок. Такое поведение звезда проекта "Дом-2" назвала возмутительным, добавив, что на месте пациента может оказаться каждый.Также Бородина отметила, что в стране много подобных "козлов", которые не уступают дорогу скорой, несмотря на сирену и спецсигналы. Она посетовала, что люди не понимают важность медицинской своевременной помощи и то, что их родные и близкие могут оказаться в точно такой же ситуации.В заключение телеведущая высказалась, что этого водителя и вовсе посадила бы в качестве наказания, чтобы впредь он вел себя более лояльно по отношению к другим людям.