"Сплочение нации - это сейчас очень важно": Александр Петров принял участие в челендже "Подари улыбку"

Александр Петров рассказал, что опубликованный снимок был сделан зимой в Таиланде, когда мир ещё не знал о коронавирусе, все жили привычной жизнью и не задумывались о том, что нужно дезинфицировать руки и носить защитные маски. Знаменитость призвал пользователей Сети соблюдать все эти нововведения, чтобы победить опасную болезнь. Актер посоветовал фанатам оставаться дома и помогать пожилым людям, поскольку именно это поможет сплотить нацию, что на данный момент очень важно. Также Александр Петров признался, что улыбка Стаси Милославской буквально "сводит его с ума".Александр Петров сообщил, что принял участие в челендже "Подари улыбку", который запустил фонд "Подари жизнь". Также артист пообещал, что придумает, как развеселить людей, находящихся на карантине. В конце знаменитость написал: "Всех виртуально обнимаю и призываю беречь себя и близких".