Астрономы озвучили 7 фактов о Земле, которые не включены в школьное образование





Раньше микроорганизмы применяли фиолетовый ретинол вместо хлорофилла, имеющего зелёный окрас. Данная гипотеза сейчас является самой логичной. Во время эволюции древние формы уничтожились, а химсостав планеты трансформировался. Учёные из Мэриленда полагают, хлорофилл мог возникнуть после использования растениями вышеуказанного вещества, который в итоге вытеснили.При извлечении всего золото, которое имеется в ядре, им можно покрыть поверхность слоем 45 см. Во время формирования Земли ядро притягивало к себе разные металлы. Лишь после сильных дождей золото появилось на поверхности и его начали добывать. В ХХ веке учёные обратили внимание на колебания, происходящие на поверхности Луны. Данный феномен был вызван воздействием приливных сил Земли и Солнца. Колебания намного слабее обычных землетрясений, но они продолжительны и могут длиться до 10 минут.Ранее сотрудники NASA сообщили, планета имеет новый естественный спутник. Им является астероид, временно привязанный к Земле из-за сил притяжения. При неравномерном движении гравитационное поле отрывается от массы и автономно распространяется. Турбулентные волны в ядре Земли меняют силу магнитных полей. Раз в 10 лет они меняют скорость при вращении Земли вокруг своей оси. Есть большое количество гипотез о происхождении Луны. Согласно одной из них, кусок магмы отделился от планеты при космическом столкновении.