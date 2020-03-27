Астрономы озвучили 7 фактов о Земле, которые не включены в школьное образование
Астрономы решили рассказать 7 фактов о планете Земля, которые не включены в школьное образование. К примеру, существует неравномерное распространение гравитационного поля.
Раньше микроорганизмы применяли фиолетовый ретинол вместо хлорофилла, имеющего зелёный окрас. Данная гипотеза сейчас является самой логичной. Во время эволюции древние формы уничтожились, а химсостав планеты трансформировался. Учёные из Мэриленда полагают, хлорофилл мог возникнуть после использования растениями вышеуказанного вещества, который в итоге вытеснили.
При извлечении всего золото, которое имеется в ядре, им можно покрыть поверхность слоем 45 см. Во время формирования Земли ядро притягивало к себе разные металлы. Лишь после сильных дождей золото появилось на поверхности и его начали добывать. В ХХ веке учёные обратили внимание на колебания, происходящие на поверхности Луны. Данный феномен был вызван воздействием приливных сил Земли и Солнца. Колебания намного слабее обычных землетрясений, но они продолжительны и могут длиться до 10 минут.
Ранее сотрудники NASA сообщили, планета имеет новый естественный спутник. Им является астероид, временно привязанный к Земле из-за сил притяжения. При неравномерном движении гравитационное поле отрывается от массы и автономно распространяется. Турбулентные волны в ядре Земли меняют силу магнитных полей. Раз в 10 лет они меняют скорость при вращении Земли вокруг своей оси. Есть большое количество гипотез о происхождении Луны. Согласно одной из них, кусок магмы отделился от планеты при космическом столкновении.
Раньше микроорганизмы применяли фиолетовый ретинол вместо хлорофилла, имеющего зелёный окрас. Данная гипотеза сейчас является самой логичной. Во время эволюции древние формы уничтожились, а химсостав планеты трансформировался. Учёные из Мэриленда полагают, хлорофилл мог возникнуть после использования растениями вышеуказанного вещества, который в итоге вытеснили.
При извлечении всего золото, которое имеется в ядре, им можно покрыть поверхность слоем 45 см. Во время формирования Земли ядро притягивало к себе разные металлы. Лишь после сильных дождей золото появилось на поверхности и его начали добывать. В ХХ веке учёные обратили внимание на колебания, происходящие на поверхности Луны. Данный феномен был вызван воздействием приливных сил Земли и Солнца. Колебания намного слабее обычных землетрясений, но они продолжительны и могут длиться до 10 минут.
Ранее сотрудники NASA сообщили, планета имеет новый естественный спутник. Им является астероид, временно привязанный к Земле из-за сил притяжения. При неравномерном движении гравитационное поле отрывается от массы и автономно распространяется. Турбулентные волны в ядре Земли меняют силу магнитных полей. Раз в 10 лет они меняют скорость при вращении Земли вокруг своей оси. Есть большое количество гипотез о происхождении Луны. Согласно одной из них, кусок магмы отделился от планеты при космическом столкновении.