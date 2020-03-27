Ксения Собчак прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева в Коммунарку: "Нехорошие новости"





Буквально вчера в ряде СМИ появились сведения, якобы полученные из достоверных источников. Журналисты написали, что Игорь Николаев был доставлен в больницу в Коммунарке. Как известно, там проходят обследование и лечение пациенты с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавируса. У артиста якобы наблюдалось затрудненное дыхание и воспаление легких, а тест оказался положительным.В своем Telegram-аккаунте Ксения Собчак высказалась на этот счет. Телеведущая написала: "Нехорошие новости". Также не так давно стало известно, что в тот же медцентр попал Лев Лещенко с подтвержденным диагнозом на коронавирус. Сейчас ему уже легче, певец чувствует себя нормально, скоро будет переведен из реанимации в обычную палату.