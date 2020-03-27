Народная медицина может быть эффективной в борьбе с вирусными заболеваниями
Эксперты убеждены, что народная медицина может быть эффективной в борьбе с вирусными заболеваниями. Полезные свойства природных антибиотиков доказаны с научной точки зрения, потому альтернативные методы лечения до сих пор популярны в современном обществе.
По словам специалистов, базилик ускоряет процесс выздоровления и помогает уменьшить симптомы респираторной вирусной инфекции, в том числе жар и головную боль. Также как и розмарин, шалфей, петрушка и чабрец, он значительно повышает защитные функции иммунной системы, предупреждая повторное заражение или осложнения основной болезни. Не менее полезным является имбирь как в свежем, так и в маринованном виде. Антиоксиданты, содержащиеся в его растительных волокнах, снимают спазмы органов желудочно-кишечного тракта, нормализуя процесс пищеварения.
Также эксперты сообщили, что лавровый лист необходим для поддержания необходимого уровня инсулина, если человек склонен к метаболическим нарушениям и сахарному диабету второго типа. В то же время, данный продукт широко используется в лечении растяжении связок и ушибов, так как микрокомпоненты в его составе улучшают кровообращение и ускоряют процесс регенерации поврежденных тканей.
Напоследок специалисты предостерегли от чрезмерного употребления любых продуктов в качестве природных антибиотиков и порекомендовали обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, в случае введения в рацион новых трав или специй, сообщает "Слово и Дело".
По словам специалистов, базилик ускоряет процесс выздоровления и помогает уменьшить симптомы респираторной вирусной инфекции, в том числе жар и головную боль. Также как и розмарин, шалфей, петрушка и чабрец, он значительно повышает защитные функции иммунной системы, предупреждая повторное заражение или осложнения основной болезни. Не менее полезным является имбирь как в свежем, так и в маринованном виде. Антиоксиданты, содержащиеся в его растительных волокнах, снимают спазмы органов желудочно-кишечного тракта, нормализуя процесс пищеварения.
Также эксперты сообщили, что лавровый лист необходим для поддержания необходимого уровня инсулина, если человек склонен к метаболическим нарушениям и сахарному диабету второго типа. В то же время, данный продукт широко используется в лечении растяжении связок и ушибов, так как микрокомпоненты в его составе улучшают кровообращение и ускоряют процесс регенерации поврежденных тканей.
Напоследок специалисты предостерегли от чрезмерного употребления любых продуктов в качестве природных антибиотиков и порекомендовали обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, в случае введения в рацион новых трав или специй, сообщает "Слово и Дело".
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:00