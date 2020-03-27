АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

Народная медицина может быть эффективной в борьбе с вирусными заболеваниями

Эксперты убеждены, что народная медицина может быть эффективной в борьбе с вирусными заболеваниями. Полезные свойства природных антибиотиков доказаны с научной точки зрения, потому альтернативные методы лечения до сих пор популярны в современном обществе.
Народная медицина может быть эффективной в борьбе с вирусными заболеваниями

По словам специалистов, базилик ускоряет процесс выздоровления и помогает уменьшить симптомы респираторной вирусной инфекции, в том числе жар и головную боль. Также как и розмарин, шалфей, петрушка и чабрец, он значительно повышает защитные функции иммунной системы, предупреждая повторное заражение или осложнения основной болезни. Не менее полезным является имбирь как в свежем, так и в маринованном виде. Антиоксиданты, содержащиеся в его растительных волокнах, снимают спазмы органов желудочно-кишечного тракта, нормализуя процесс пищеварения.

Также эксперты сообщили, что лавровый лист необходим для поддержания необходимого уровня инсулина, если человек склонен к метаболическим нарушениям и сахарному диабету второго типа. В то же время, данный продукт широко используется в лечении растяжении связок и ушибов, так как микрокомпоненты в его составе улучшают кровообращение и ускоряют процесс регенерации поврежденных тканей.

Напоследок специалисты предостерегли от чрезмерного употребления любых продуктов в качестве природных антибиотиков и порекомендовали обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, в случае введения в рацион новых трав или специй, сообщает "Слово и Дело".

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Сплочение нации - это сейчас очень важно": Александр Петров принял участие в челендже "Подари…
Звезда «Дом-2» Виктория Каплий провела ночь с Романом…
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус признался, что его не устраивает "новая" Милена…
Астрономы озвучили 7 фактов о Земле, которые не включены в школьное…
Анастасия Волочкова заговорила о схожести с Примадонной: «Думаю, Пугачева видит во мне себя в…
Звезда "Дома-2" Татьяна Владимировна Григорьевская радуется успехам внука Богдана: "Он очень…
Народная медицина может быть эффективной в борьбе с вирусными…
Ксения Георгиади: «Греческие мужчины врали мне, что не…
Участники проекта "Дом-2" Катя Богданова и Николай Должанский не смогли улететь на Сейшелы из-за просроченного загранпаспорта…
Россия, Китай и США сохраняют лидерство в разработке истребителей 5-го…
Ксения Бородина назвала "козлами" не уступающих дорогу скорой помощи…
Магазин одежды Анфисы Чеховой оказался на грани закрытия из-за пандемии…
Ученые обнаружили неизвестные ранее одноклеточные…
Ксения Собчак прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева в Коммунарку: "Нехорошие…
Дочь Анастасии Заворотнюк: "Мы переживаем не самое лучшее время, но будем верить, что все пройдет очень…
Ученые восстановили внешность ведьмы-шотландки Лилиас…
Ксения Бородина ответила на критику за большое количество антисептиков в доме: "Вы бы лучше так за гречку…
Звезда «Великолепного века» Озан Гювен закрутил новый…
Ольга Бузова о конфликте с Идой Галич: «Доказывать свинье, что она свинья –…
Отмечающая 33-летие Полина Гагарина: "Я очень люблю всё, что происходит в моей…
Заболевших больше, чем в Италии и Китае: США вышли на первое место по числу зараженных…
Дмитрий Шепелев уехал с семьёй в Ярославскую область на время…
Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в…
Звезда «Дом-2» Евгений Ромашов проговорился о новом романе с Юлией…
"В 3 минуты уместить целую жизнь": Александр Буйнов поблагодарил Первый канал за поздравление с…
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip не стал популярным в…
«Больше денег – больше шансов»: Анастасия Волочкова рассказала о коррупции в Большом…
Сокрытие концовок фильма, нелюбовь к рекламе и спорту: Особенности работы и причуды Квентина…
Просмотреть все новости