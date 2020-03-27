Анастасия Волочкова заговорила о схожести с Примадонной: «Думаю, Пугачева видит во мне себя в молодости»





Анастасия Волочкова рассказала, что работала с Аллой Борисовной на одном мероприятии. Тогда Примадонна уступила балерине свою гримерку, а сама переместилась в более скромную. С того времени между знаменитостями складываются очень теплые отношения, они уважают друг друга и общаются на разные темы, отметила Волочкова.Звезда балета добавила, во многом ее характер и Пугачевой очень схожи. Бунтарское поведение, стремление к независимости и целеустремленность певицы всегда импонировали Анастасии Волочковой, а недавно она и вовсе поняла, что Примадонна, скорее всего, в балерине видит себя в молодости.