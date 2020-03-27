Россия, Китай и США сохраняют лидерство в разработке истребителей 5-го поколения
Мировыми лидерами в разработке новейших истребителей 5-го поколения остаются Китай, США и Россия. Впрочем, существует несколько стран мира, которые пытаются догнать указанные государства и создать собственные передовые машины.
Чтобы истребитель считался самолетом 5-го поколения, он должен соответствовать определенному набору качеств: быть малозаметным, сверхманевренным, обладать высокой скоростью, нести на борту современные системы управления и быть многофункциональным. На данный момент такие машины разрабатывают только Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Однако в скором времени ситуация может измениться. К примеру японская компания Mitsubishi уже успела провести испытания истребителя X-2 Shinshin, созданного специалистами ПКИ Министерства обороны страны. Впрочем, пока у этой машины есть проблемы с двигателями, разработка которых только ведется, поэтому японским военным приходится закупать F-35 у партнеров из США.
Определенные подвижки в этом направлении, как пишет издание «ПолитЭксперт», может сделать Южная Корея, в которой также активно реализуется программа по созданию многоцелевого истребителя 5-го поколения KAI KF-X. Впрочем, у южнокорейских конструкторов есть в этом смысле определенные проблемы, поскольку они работают над этим проектом уже 10 лет. Более того, эксперты до сих пор не могут определиться, действительно ли KAI KF-X можно считать самолетом 5-го поколения, или все же его стоит отнести к поколению 4++.
Чтобы истребитель считался самолетом 5-го поколения, он должен соответствовать определенному набору качеств: быть малозаметным, сверхманевренным, обладать высокой скоростью, нести на борту современные системы управления и быть многофункциональным. На данный момент такие машины разрабатывают только Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Однако в скором времени ситуация может измениться. К примеру японская компания Mitsubishi уже успела провести испытания истребителя X-2 Shinshin, созданного специалистами ПКИ Министерства обороны страны. Впрочем, пока у этой машины есть проблемы с двигателями, разработка которых только ведется, поэтому японским военным приходится закупать F-35 у партнеров из США.
Определенные подвижки в этом направлении, как пишет издание «ПолитЭксперт», может сделать Южная Корея, в которой также активно реализуется программа по созданию многоцелевого истребителя 5-го поколения KAI KF-X. Впрочем, у южнокорейских конструкторов есть в этом смысле определенные проблемы, поскольку они работают над этим проектом уже 10 лет. Более того, эксперты до сих пор не могут определиться, действительно ли KAI KF-X можно считать самолетом 5-го поколения, или все же его стоит отнести к поколению 4++.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:49