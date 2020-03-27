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Ученые обнаружили неизвестные ранее одноклеточные микроорганизмы

Канадские ученые из Университета Торонто выявили существа, ранее не известные науке. Одноклеточные микроорганизмы пребывают в водах шахты Кидда.
Ученые обнаружили неизвестные ранее одноклеточные микроорганизмы

Ученые сообщают, что для выживания в изолированных подземных резервуарах микроорганизмы питаются химическими веществами, образовавшимися от взаимодействия пород с водой. В шахте специалисты обнаружили дисульфид железа, поддерживающий жизнеспособность одноклеточных без присутствия света и кислорода. Ученые отмечают, что в связи с небольшим количеством энергии, получаемым этими существами, их скорость метаболизма значительно замедлилась. Поэтому, не изменяясь, микроорганизмы способны жить на протяжении тысяч лет.

Эксперты полагают, что с помощью найденных одноклеточных микроорганизмов можно узнать о возникновении жизни на Земле, а также обнаружить возможные обитаемые планеты.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:37

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