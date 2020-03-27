Ученые восстановили внешность ведьмы-шотландки Лилиас Ади
Группа ученых под руководством художника-криминалиста Кристофера Ринна восстановили внешность шотландки Лилиас Ади (Lilias Adie), которая была осуждена и названа ведьмой. По словам экспертов, в настоящей истории женщины нет ничего, что могло бы указывать на ее связь с демоническим миром, потому они отобразили ее лицо максимально естественным и спокойным.
Как известно, более трех веков назад в Шотландии была объявлена охота на ведьм, среди которых оказалась Лилиас Ади, обвиненная в колдовстве и связи с самим дьяволом. Согласно сохранившейся информации, женщину пытали до тех пор, пока она не признала свои сверхъестественные способности, однако до назначенной казни дожить ей не удалось. Во время ожидания смерти, осужденная скончалась в тюремной камере при не установленных обстоятельствах.
По словам Кристофера Ринна, удивительно то, что ее не сожгли, как это было принято на то время. Тело Лилиас Ади похоронили под камнями, хотя других казненных ведьм предавали огню, чтобы дьявол не оживил их души, которые в будущем мучили людей. Благодаря компьютерным технологиям и найденным останкам шотландки ученым удалось отобразить ее внешность со всеми характерными возрастными и расовыми особенностями. Кроме того, эксперты визуализировали лицо осужденной максимально умиротворенным и естественным.
Примечательно, что череп Лилиас Ади был показан в Глазго в 1938 году, после чего бесследно исчез и теперь власти Шотландии «охотятся», за костями женщины, обвиненной в колдовстве, чтобы достойно похоронить ее, как жертву несправедливой казни 18-го века.
Как известно, более трех веков назад в Шотландии была объявлена охота на ведьм, среди которых оказалась Лилиас Ади, обвиненная в колдовстве и связи с самим дьяволом. Согласно сохранившейся информации, женщину пытали до тех пор, пока она не признала свои сверхъестественные способности, однако до назначенной казни дожить ей не удалось. Во время ожидания смерти, осужденная скончалась в тюремной камере при не установленных обстоятельствах.
По словам Кристофера Ринна, удивительно то, что ее не сожгли, как это было принято на то время. Тело Лилиас Ади похоронили под камнями, хотя других казненных ведьм предавали огню, чтобы дьявол не оживил их души, которые в будущем мучили людей. Благодаря компьютерным технологиям и найденным останкам шотландки ученым удалось отобразить ее внешность со всеми характерными возрастными и расовыми особенностями. Кроме того, эксперты визуализировали лицо осужденной максимально умиротворенным и естественным.
Примечательно, что череп Лилиас Ади был показан в Глазго в 1938 году, после чего бесследно исчез и теперь власти Шотландии «охотятся», за костями женщины, обвиненной в колдовстве, чтобы достойно похоронить ее, как жертву несправедливой казни 18-го века.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:24