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Звезда «Великолепного века» Озан Гювен закрутил новый роман

Папарацци сообщают о том, что актер Озан Гювен закрутил новый роман. Звезду «Великолепного века» видели во время свидания со стройной брюнеткой, но он отказался это комментировать. Журналисты думают, что новая возлюбленная знаменитости не имеет отношения к миру турецкого шоу-бизнеса.

Звезда «Великолепного века» Озан Гювен закрутил новый роман


В браке Озан Гювен был один раз, но развелся в 2010 году. После этого актера постоянно видели в компании знаменитостей и моделей. Звезде «Великолепного века» приписывали роман с коллегой по сериалу. По словам Мерьем Узерли, у нее были нежные чувства к актеру, но взаимностью он ей не ответил. Сейчас они общаются как хорошие друзья.

Несмотря на то, что Озан Гювен очень популярен в свой стране и за ее пределами, журналистам редко удается узнавать подробности его личной жизни. Актер никогда не подтверждал романы, которые ему приписывали. Когда папарацци встретили его на улице в сопровождении брюнетки, знаменитость отказался от комментариев. Кроме этого, он попросил журналистов не приближаться к ним, так как существует угроза заражения коронавирусной инфекцией. Ранее Озана Гювена уже видели в компании неизвестной особы.

Ранее актер признался, почему он принял решение вернуться в театр, ведь с момента его последнего выхода на сцену прошло 14 лет. По словам Озана Гювена, театральные подмостки манят его тем, что его отец посвятил этому делу всю свою жизнь. Поэтому актер решил продолжить семейную традицию, тем более, что он считает театр настоящим искусством.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:18

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