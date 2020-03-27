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Доктор Мясников рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке во время карантина

Доктор Александр Мясников проинформировал россиян, какие лекарства обязательно должны быть в домашней аптечке во время карантина. По словам телеведущего, самое главное запастись препаратами, которые пациент обычно принимает в связи с хроническими заболеваниями.
Доктор Мясников рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке во время карантина

Александр Мясников отметил, что коронавирус предотвратить нельзя, им можно только переболеть. Врач вспомнил знаменитое в медицинских кругах выражение, что «если лечит насморк он проходит за семь дней, а если не лечить то за неделю». Поэтому специально запасаться препаратами от COVID-19 нет смысла. Тем более, врачи всего мира только тестируют препараты, которые эффективны при коронавирусной инфекции, но окончательные официальные рекомендации пока не сформированы.

Самое важное, как отметил доктор Мясников, иметь запас лекарственных средств от хронических болезней и на «первый случай». Особенно это качается людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонией, болезнями легких. У них должны быть в наличии препараты как минимум на месяц вперед. Это перестраховка, необходимая на случай того, если во время карантина нельзя будет выйти из дома.

Отдельно телеведущий выделил антибактериальные препараты, которые ни в коем случае нельзя принимать как средства самолечения. Кроме этого, вирусы к ним нечувствительны. Исключением могут быть только такие диагнозы как инфекции мочевых путей и те, которые передаются половым путем, пневмония или стрептококковая ангина.

Также знаменитый доктор убежден, что COVID-19 «сойдет на нет», но самое главное для населения планеты - это не забыть урок. Мясников надеется, что после этого вируса население станет не таким легкомысленным, перестанет отказываться от вакцинации, а врачи, в свою очередь, будут назначать антибиотики действительно при необходимости и будут более настороженными и подготовленными.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:05

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