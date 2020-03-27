Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от коронавируса





Нейросети предстояло провести моделирование десятков тысяч вариантов реакции нового типа вируса на уже известные медицине препараты, а также на те лекарственные средства, которые находятся в разработке, определив из них потенциально эффективные вещества. В числе тестируемых образцов были препараты, действующие на довольно широкий спектр вирусных инфекций.В результате 6 вариантов лекарств, отобранных искусственным интеллектом, уже получили одобрение в отдельных странах, еще девять – пока только проходят клинические тесты, два последних – используются французскими медиками для экспериментального лечения COVID-19, последнее – применяется для тех же целей врачами из Сингапура. Примечателен и тот факт, что некоторые препараты из списка, составленного нейросетью, активно используются при лечении отдельных возрастных заболеваний. Их ученые считают потенциально эффективными при разработке стратегии лечения пожилых пациентов с коронавирусом.«В случае, если противовирусная активность выбранных препаратов будет подтверждена в лабораторных условиях, существует вероятность сразу же организовать их клинические испытания для борьбы с заболеванием», - заявил руководитель группы исследователей Петр Федичев.