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Новый Chevrolet Camaro получит незначительные обновления

Американская компания Chevrolet планирует представить обновленную версию популярного спортакара Camaro. Новинку отнесут к 2021 модельному году, при этом обновления в ней будут незначительные.
Новый Chevrolet Camaro получит незначительные обновления

Главной особенностью нового автомобиля должна стать улучшенная цветовая палитра в оформлении кузова, а также богатый перечень современного бортового оборудования. К примеру, в оснащение спорткара должны войти передовая мультимедийная система с цифровым дисплеем, система электропривода зеркал, камеры обзора на 360 градусов, датчик дождя, система помощи при экстренном торможении и предотвращения лобовых столкновений и многое другой.

Под крышкой капота базовой комплектации обновленного Chevrolet Camaro будет установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 275 л.с., идущий в комплекте с механической трансмиссией или автоматической коробкой на выбор. Кроме того, покупателям будет доступна и «горячая» модификация модели с 3,6-литровым турбомотором мощностью 335 л.с. в паре с АКПП.

Кроме всего прочего, производитель также не исключает возможности выпуска версии с 6,2-литровым двигателем двух модификаций, мощность которого сможет составить 455 или 650 лошадиных сил. Цена на стандартную комплектацию Chevrolet Camaro 2021 будет стартовать с отметки в 25 тысяч долларов США, что эквивалентно примерно 2 миллионам российских рублей по текущему курсу.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:32

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