Музыку к видеоигре Elden Ring напишет композитор Dark Souls III, Sekiro и Bloodborne





Хотя игры от компании FromSoftware ассоциируются у многих геймеров с невероятно сложным геймплеем, эксперты все же называют атмосферное музыкальное сопровождение самой сильной стороной франшизы Souls. На данный момент разработчики занимаются созданием Elden Ring - фэнтези-RPG, которому предшествовал выход загадочного трейлера. Известно, что в команду также взяли популярного японского композитора Юку Китамуру, чьи работы из Dark Souls III, Sekiro и Bloodborne запомнились большинству игроков необычным использованием хоровой музыки.Известно, что сюжет новой видеоигры будет создаваться в сотрудничестве с Джорджем Мартином, автором серии романов "Песнь Льда и Огня". Представленный на ежегодной выставке E3 дебютный видеоролик недавно получил расширенную версию, которую можно оценить на веб-платформе Youtube. Новинка должна выйти ближе к июню текущего года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а её механики не будут отличаться от других игр FromSoftware.