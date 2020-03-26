В Facebook введут новую вкладку с информацией о COVID-19
Компания Facebook планирует заняться информированием пользователей о ситуации с новым типом коронавируса, для чего создаст в своей социальной сети специальную вкладку. Об этом сообщается в тексте пресс-релиза, опубликованном на сайте организации.
«На минувшей неделе мы запустили работу центра информирования о коронавирусе, на данный момент он доступен в верхней части новостной ленты Facebook в отдельных странах», - говорится в тексте сообщения. Отмечается, что теперь у пользователей соцсети Facebook появится возможность с помощью одного клика получить актуальные данные о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией, которые предоставляются Министерствами здравоохранения разных государств, крупными международными организациями и, разумеется, Всемирной организацией здравоохранения.
Стоит отметить, что по последним данным общая численность зараженных COVID-19 людей по всему миру превысила отметку в 416 тысяч человек, при этом для 18,5 тысяч жителей планеты заражение коронавирусом оказалось летальным.
«На минувшей неделе мы запустили работу центра информирования о коронавирусе, на данный момент он доступен в верхней части новостной ленты Facebook в отдельных странах», - говорится в тексте сообщения. Отмечается, что теперь у пользователей соцсети Facebook появится возможность с помощью одного клика получить актуальные данные о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией, которые предоставляются Министерствами здравоохранения разных государств, крупными международными организациями и, разумеется, Всемирной организацией здравоохранения.
Стоит отметить, что по последним данным общая численность зараженных COVID-19 людей по всему миру превысила отметку в 416 тысяч человек, при этом для 18,5 тысяч жителей планеты заражение коронавирусом оказалось летальным.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:08