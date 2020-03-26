В Facebook введут новую вкладку с информацией о COVID-19





«На минувшей неделе мы запустили работу центра информирования о коронавирусе, на данный момент он доступен в верхней части новостной ленты Facebook в отдельных странах», - говорится в тексте сообщения. Отмечается, что теперь у пользователей соцсети Facebook появится возможность с помощью одного клика получить актуальные данные о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией, которые предоставляются Министерствами здравоохранения разных государств, крупными международными организациями и, разумеется, Всемирной организацией здравоохранения.Стоит отметить, что по последним данным общая численность зараженных COVID-19 людей по всему миру превысила отметку в 416 тысяч человек, при этом для 18,5 тысяч жителей планеты заражение коронавирусом оказалось летальным.