Во Франции создали систему раннего предупреждения о дезинформации





Искусственный интеллект станет противодействовать увеличению количества скоординированных кампаний в соцсетях по препятствию проведения демократических выборов и разжиганию межнациональных конфликтов.Разработанная научными сотрудниками Университета Нотр-Дам система Al использует контентный поиск фотографий при помощи технологии компьютерного зрения. В настоящее время эксперты испытывают ее на розыске мемов, которые касаются будущих претендентов на пост главы американского государства и действующих политиков в целом. Механизм уже прошел обучение на двух миллионах публикаций в Twitter и Instagram, посвященных индонезийским выборам, где кандидаты массово использовали социальные сети для дезинформации людей.В феврале нынешнего года сотрудники ВОЗ специально посетили Силиконовую долину для проведения переговоров с представителями технологических фирмам для борьбы с распространением фейковых материалов. В организации заявили, что лживый контент быстрее продвигается в интернете, нежели коронавирус. В новостях, о которых рассуждали в ВОЗ, говорилось, что подхватить болезнь можно, употребив суп из летучих мышей или лечиться от недуга необходимо с помощью чеснока.