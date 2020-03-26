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Британские ученые выяснили, почему у змей первоначально выработался яд

Многие годы ученые считали, что змеи используют яд в первую очередь в целях самозащиты. Теперь британские герпетологи выяснили, что токсины первоначально выработались у пресмыкающихся для охоты.

По оценкам, каждый год более 100 тысяч смертей связывают с укусом от 700 различных видов ядовитых змей по всему миру. Чаще всего нападение происходит в целях самообороны, когда животные чувствуют угрозу от вторжения людей. Но, новое исследование утверждает, что яд змеи не развивался как защитный механизм.

Исследователи эволюции из Университета Бангора в Великобритании объяснили, что змеиный токсин в первую очередь предназначен для поиска пищи, подавления и убийства добычи. Одним из основных доказательств является то, что многие укусы не причиняют сильной боли. К такому выводу ученые пришли после того, как получили около 400 ответов от коллекционеров пресмыкающихся, герпетологов и полевых специалистов.

Также, результаты более 600 опытов продемонстрировали, что лишь малая доля укусов способна принести неприятные ощущения. Более того, большая часть видов потеряла эту черту по ходу эволюции. Подобные исследования помогут стимулировать изучение функций и естественной экологии яда змей, особенно разновидностей с задними клыками, которые до сих пор мало изучены.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:48

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