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Ученые: Подводные лавины задерживают микропластик в глубинах мирового океана

Исследование, проведенное группой ученых из разных стран, позволило выяснить, что частицы микропластика попадают в глубины мирового океана благодаря подводным лавинам — мощным потокам, которые возникают после осадков. Это научное открытие, считают специалисты, позволит в будущем более точно понять, какое именно влияние на жизнь морских организмов оказывает пластик.
Ученые: Подводные лавины задерживают микропластик в глубинах мирового океана

В течение длительного периода времени ученым не удавалось понять, каким образом микропластик может попасть с суши в моря и океаны, однако теперь становится понятным, что наиболее крупные потоки, которые возникают после осадков, могут переносить частицы этого материала на десятки километров. Благодаря этому открытию ученые рассчитывают в будущем определить, каким именно образом токсины вместе с пластиком накапливаются на поверхности, кроме всего прочего, у экспертов появится шанс выяснить, могут ли исключительно живые организмы в океане накапливать микропластик в себе и какое влияние он оказывает на их жизнь.

Также уточняется, что указанные учеными подводные лавины являются самыми мощными потоками на Земле, которые принимают на себя роль механизма по сортировке частиц пластика – они могут захоронить одни частицы материала, в то же время перенося другие частицы на многие километры по дну.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:43

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