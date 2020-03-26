Ученые: Подводные лавины задерживают микропластик в глубинах мирового океана





В течение длительного периода времени ученым не удавалось понять, каким образом микропластик может попасть с суши в моря и океаны, однако теперь становится понятным, что наиболее крупные потоки, которые возникают после осадков, могут переносить частицы этого материала на десятки километров. Благодаря этому открытию ученые рассчитывают в будущем определить, каким именно образом токсины вместе с пластиком накапливаются на поверхности, кроме всего прочего, у экспертов появится шанс выяснить, могут ли исключительно живые организмы в океане накапливать микропластик в себе и какое влияние он оказывает на их жизнь.Также уточняется, что указанные учеными подводные лавины являются самыми мощными потоками на Земле, которые принимают на себя роль механизма по сортировке частиц пластика – они могут захоронить одни частицы материала, в то же время перенося другие частицы на многие километры по дну.