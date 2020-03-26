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Ученые из Красноярска создали новую программу для фотоловушек

Благодаря финансовой поддержке местных и федеральных властей, зоологам из Красноярска удалось создать новую программу для фотоловушек. Теперь ученые смогут вести более точный подсчет животных и получать больше сведений об их поведении.

В Красноярском крае сейчас зарегистрировано около 100 особо охраняемых природных территорий, в которых наблюдение за фауной ведется двумя способами. Они включают в себя либо традиционное маршрутное наблюдение, либо использование фоторегистраторов. Известно, что подсчет многих факторов занимает большое количество времени, что учли красноярские ученые во время разработки нового алгоритма для фотоловушек.

Приложение сможет не только анализировать и систематизировать изображения в автоматическом режиме, но и существенно ускорить процесс изучения популяций. Для этого проект будет предоставлять зоологам информацию о том, какое животное, в какой обстановке и в каком состоянии приходило на водопой или солонцы. Изучив динамику численности фауны, эксперты смогут более эффективно проводить меры по защите биоразнообразия и поддержке экосистем.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:15

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