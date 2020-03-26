Эксперты оценили ремонтопригодность нового MacBook Air 2020 года
Специалисты сервиса iFixit опубликовали результаты разборки и оценки ремонтопригодности нового ультрабука MacBook Air 2020 года, который был представлен американской корпорацией Apple всего неделю тому назад. Как оказалось, ситуация с конструкцией устройства в сравнении с прежними версиями действительно немного изменилась в лучшую сторону.
Так, первым замеченным экспертами изменением стала обновленная клавиатура с ножничным механизмом, которая пришла на смену элементу, вызывавшему у пользователей немало нареканий. Вместе с тем в ультрабуке появился более крупный радиатор для охлаждения процессора, иным образом выглядит и конфигурация кабеля, соединяющего плату с трекпадом, что должно упростить процесс замены не только самого трекпада, но и аккумуляторной батареи.
А вот модель самой АКБ в сравнении с моделью 2019 года не изменилась, но даже при этом конструкция выглядит чуть более ремонтопригодной, чем прежде. Главный же недостаток остался прежним – накопитель SSD и планки оперативной памяти до сих пор распаяны на материнской плате, что делает самостоятельный апгрейд MacBook Air 2020 попросту невозможным.
В результате эксперты оценили ремонтопригодность новой модели на 4 балла из возможных 10. Отмечается, что несмотря на повышение надежности клавиатуры, она все еще остается встроенной непосредственно в топкейс корпуса, а значит ее ремонт или обслуживание потребуют полной разборки конструкции.
Так, первым замеченным экспертами изменением стала обновленная клавиатура с ножничным механизмом, которая пришла на смену элементу, вызывавшему у пользователей немало нареканий. Вместе с тем в ультрабуке появился более крупный радиатор для охлаждения процессора, иным образом выглядит и конфигурация кабеля, соединяющего плату с трекпадом, что должно упростить процесс замены не только самого трекпада, но и аккумуляторной батареи.
А вот модель самой АКБ в сравнении с моделью 2019 года не изменилась, но даже при этом конструкция выглядит чуть более ремонтопригодной, чем прежде. Главный же недостаток остался прежним – накопитель SSD и планки оперативной памяти до сих пор распаяны на материнской плате, что делает самостоятельный апгрейд MacBook Air 2020 попросту невозможным.
В результате эксперты оценили ремонтопригодность новой модели на 4 балла из возможных 10. Отмечается, что несмотря на повышение надежности клавиатуры, она все еще остается встроенной непосредственно в топкейс корпуса, а значит ее ремонт или обслуживание потребуют полной разборки конструкции.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:21