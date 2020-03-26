Эксперты оценили ремонтопригодность нового MacBook Air 2020 года





Так, первым замеченным экспертами изменением стала обновленная клавиатура с ножничным механизмом, которая пришла на смену элементу, вызывавшему у пользователей немало нареканий. Вместе с тем в ультрабуке появился более крупный радиатор для охлаждения процессора, иным образом выглядит и конфигурация кабеля, соединяющего плату с трекпадом, что должно упростить процесс замены не только самого трекпада, но и аккумуляторной батареи.А вот модель самой АКБ в сравнении с моделью 2019 года не изменилась, но даже при этом конструкция выглядит чуть более ремонтопригодной, чем прежде. Главный же недостаток остался прежним – накопитель SSD и планки оперативной памяти до сих пор распаяны на материнской плате, что делает самостоятельный апгрейд MacBook Air 2020 попросту невозможным.В результате эксперты оценили ремонтопригодность новой модели на 4 балла из возможных 10. Отмечается, что несмотря на повышение надежности клавиатуры, она все еще остается встроенной непосредственно в топкейс корпуса, а значит ее ремонт или обслуживание потребуют полной разборки конструкции.