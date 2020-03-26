АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.15 USD 77.79
Курс валют на 26.03.2020

Эксперты оценили ремонтопригодность нового MacBook Air 2020 года

Специалисты сервиса iFixit опубликовали результаты разборки и оценки ремонтопригодности нового ультрабука MacBook Air 2020 года, который был представлен американской корпорацией Apple всего неделю тому назад. Как оказалось, ситуация с конструкцией устройства в сравнении с прежними версиями действительно немного изменилась в лучшую сторону.
Эксперты оценили ремонтопригодность нового MacBook Air 2020 года

Так, первым замеченным экспертами изменением стала обновленная клавиатура с ножничным механизмом, которая пришла на смену элементу, вызывавшему у пользователей немало нареканий. Вместе с тем в ультрабуке появился более крупный радиатор для охлаждения процессора, иным образом выглядит и конфигурация кабеля, соединяющего плату с трекпадом, что должно упростить процесс замены не только самого трекпада, но и аккумуляторной батареи.

А вот модель самой АКБ в сравнении с моделью 2019 года не изменилась, но даже при этом конструкция выглядит чуть более ремонтопригодной, чем прежде. Главный же недостаток остался прежним – накопитель SSD и планки оперативной памяти до сих пор распаяны на материнской плате, что делает самостоятельный апгрейд MacBook Air 2020 попросту невозможным.

В результате эксперты оценили ремонтопригодность новой модели на 4 балла из возможных 10. Отмечается, что несмотря на повышение надежности клавиатуры, она все еще остается встроенной непосредственно в топкейс корпуса, а значит ее ремонт или обслуживание потребуют полной разборки конструкции.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала поклонникам результат строгой…
"Мой супергерой": Алексей Воробьев впервые взял на съемки щенка…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук пожаловалась на настойчивых поклонников: "Ворвались в самый интимный…
Во Франции создали систему раннего предупреждения о…
УАЗ сертифицировал UAZ Pickup с автоматической коробкой…
Британские ученые выяснили, почему у змей первоначально выработался…
Две квартиры и дача: Стало известно о наследстве Инны…
Ученые: Подводные лавины задерживают микропластик в глубинах мирового…
Ученые разработали маркеры, упрощающие диагностику…
"Спасибо вам, что вы есть": Дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила подписчиков за…
Мультипликатор Александр Петров 20 лет назад получил…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Чайков оттаскал за волосы Ирину…
Александр Роднянский снимет сериал о таксисте-маньяке из…
Торговые сети предупредили правительство о возвращении рынка России в XIX…
AMD заявила о краже объектов интеллектуальной собственности с технологией…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов считает, что Игорю Григорьеву нравится Алена…
Тайлер Маквикер смог запустить Half-Life: Alyx без…
Эксперты оценили ремонтопригодность нового MacBook Air 2020…
"Все, что у меня есть, это благодаря тебе": Владимир Пресняков-младший поздравил отца с…
Ученые из Красноярска создали новую программу для…
Польские археологи нашли при раскопках в Египте "древний…
Андрей Разин о Москве: "В ближайшее время предупредительные меры станут еще…
"Все поездки отменены": Регина Тодоренко путешествует с сыном Михаилом сидя на…
Китайскую базу данных по COVID-19 скачали уже свыше 4 миллионов…
Наталья Подольская призналась, что она может плакать без…
Анонсирована дата старта продаж кроссовера Volkswagen Tayron…
Назван самый подходящий фильм для просмотра в период…
Появились данные о платформе для долгожданного бюджетного флагмана Pocophone…
Просмотреть все новости