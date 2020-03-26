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AMD заявила о краже объектов интеллектуальной собственности с технологией GPU

У американской компании AMD неизвестные хакеры украли объекты интеллектуальной собственности, которые относятся к новым технологиям GPU. Теперь киберзлоумышленники собираются реализовать их не менее, чем за 100 миллионов долларов.

Согласно сообщению AMD, для фирмы защита интеллектуальной собственности и безопасность данных являются приоритетом. В прошедшем году с ней связалось некое лицо, утверждавшее, что у него имеются текстовые файлы, которые относятся к нынешним и последующим графическим продуктам компании. Часть из них появились в Сети, но позже были удалены.

В AMD знают о наличии у хакера дополнительных файлов, еще не опубликованных в интернете, и считают, что похищенный материал нельзя назвать основой безопасности или конкурентоспособности собственных графических продуктов. Компания взаимодействует с правоохранителями в рамках этого уголовного дела.

В пресс-релизе не упоминаются все подробности инцидента, но тематические порталы заявили, что речь может идти о процессорах Arden Big Navi, а похититель хочет продать их за 100 миллионов американских долларов. Фирма прикрыла два репозитория Github, где имелись примеры украденного кода, но хакер по-прежнему ищет покупателей, угрожая обнародовать контент.

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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:27

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