AMD заявила о краже объектов интеллектуальной собственности с технологией GPU





Согласно сообщению AMD, для фирмы защита интеллектуальной собственности и безопасность данных являются приоритетом. В прошедшем году с ней связалось некое лицо, утверждавшее, что у него имеются текстовые файлы, которые относятся к нынешним и последующим графическим продуктам компании. Часть из них появились в Сети, но позже были удалены.В AMD знают о наличии у хакера дополнительных файлов, еще не опубликованных в интернете, и считают, что похищенный материал нельзя назвать основой безопасности или конкурентоспособности собственных графических продуктов. Компания взаимодействует с правоохранителями в рамках этого уголовного дела.В пресс-релизе не упоминаются все подробности инцидента, но тематические порталы заявили, что речь может идти о процессорах Arden Big Navi, а похититель хочет продать их за 100 миллионов американских долларов. Фирма прикрыла два репозитория Github, где имелись примеры украденного кода, но хакер по-прежнему ищет покупателей, угрожая обнародовать контент.