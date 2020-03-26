Меган Маркл хочет сменить фамилию на королевскую





Меган Маркл получила титул герцогини Сассекской, когда вышла замуж за принца Гарри в часовне Святого Георгия в мае 2018 года. Но, бывшая актриса вскоре должна принять новую фамилию после согласования с королевской семьей, согласно которому дворянка и принц Гарри больше не будут использовать королевские титулы в официальном порядке. Герцогиню Сассекскую по-прежнему знали по девичьей фамилии, но она может выбрать традиционное королевское наименование Маунтбеттен-Виндзор.Этим словом обозначается нынешняя династия Елизаветы II, которая вместе с принцем Филиппом выбрала в 1952 году для своих потомков. В то время как большая часть членов королевской семьи обычно использует свои титулы в качестве фамилий, наследники монарха по мужской линии получили право использовать Маунтбаттен-Виндзор, когда это необходимо. Другим доказательством перемен является то, что Меган Маркл и принц Гарри решили дать своему сыну Арчи Харрисону эту фамилию в знак уважения к герцогу Эдинбургскому.