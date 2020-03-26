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Появились данные о платформе для долгожданного бюджетного флагмана Pocophone F2

Первый смартфон Xiaomi Pocophone, вышедший еще в 2018 году, стал настолько популярен, что релиза его второй версии ждут тысячи пользователей во всем мире. Недавно появилась первая информация о том, какое устройство может лечь в основу грядущей новинки Pocophone F2.
Появились данные о платформе для долгожданного бюджетного флагмана Pocophone F2

Примечательно, что еще совсем недавно китайский производитель анонсировал выход Poco Х2, однако этот релиз выглядит далеко не флагманским, да и в целом устройство не вызывает таких же ощущений, как первая версия Pocophone. Однако надежды фанатов бренда угасли не совсем – недавно в Сети появились данные о том, какое устройство будет положено в основу бюджетного флагмана Pocophone F2, выход которого ожидается в ближайшем будущем.

Как сообщают источники, в приложении камеры для бета-версии фирменной программной оболочки Xiaomi MIUI 11 найдено упоминание ряда устройств, которые получили кодовое название lmi. Первым таким устройством оказался смартфон Redmi K30 Pro, а второй очень похож на его индийскую версию. Также в приложении имеется водяной знак «Снято на Pocophone», который тесно связан с названием lmiin, поэтому эксперты сразу же предположили, что Pocophone F2 не просто выйдет, а будет построен именно на базе уже вышедшего Redmi K30 Pro.

Стоит отметить, что K30 Pro оснащается топовым SoC Snapdragon 865 и имеет 6 или 8 гигабайт оперативной памяти. Емкость встроенного накопителя составляет 128 или 256 гигабайт. Принимая во внимание тот факт, что китайская версия флагмана от Redmi оценивается в 420 долларов США, эксперты полагают, что долгожданный Pocophone F2 может получить еще более скромный ценник.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:44

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