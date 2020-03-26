Появились данные о платформе для долгожданного бюджетного флагмана Pocophone F2
Первый смартфон Xiaomi Pocophone, вышедший еще в 2018 году, стал настолько популярен, что релиза его второй версии ждут тысячи пользователей во всем мире. Недавно появилась первая информация о том, какое устройство может лечь в основу грядущей новинки Pocophone F2.
Примечательно, что еще совсем недавно китайский производитель анонсировал выход Poco Х2, однако этот релиз выглядит далеко не флагманским, да и в целом устройство не вызывает таких же ощущений, как первая версия Pocophone. Однако надежды фанатов бренда угасли не совсем – недавно в Сети появились данные о том, какое устройство будет положено в основу бюджетного флагмана Pocophone F2, выход которого ожидается в ближайшем будущем.
Как сообщают источники, в приложении камеры для бета-версии фирменной программной оболочки Xiaomi MIUI 11 найдено упоминание ряда устройств, которые получили кодовое название lmi. Первым таким устройством оказался смартфон Redmi K30 Pro, а второй очень похож на его индийскую версию. Также в приложении имеется водяной знак «Снято на Pocophone», который тесно связан с названием lmiin, поэтому эксперты сразу же предположили, что Pocophone F2 не просто выйдет, а будет построен именно на базе уже вышедшего Redmi K30 Pro.
Стоит отметить, что K30 Pro оснащается топовым SoC Snapdragon 865 и имеет 6 или 8 гигабайт оперативной памяти. Емкость встроенного накопителя составляет 128 или 256 гигабайт. Принимая во внимание тот факт, что китайская версия флагмана от Redmi оценивается в 420 долларов США, эксперты полагают, что долгожданный Pocophone F2 может получить еще более скромный ценник.
Примечательно, что еще совсем недавно китайский производитель анонсировал выход Poco Х2, однако этот релиз выглядит далеко не флагманским, да и в целом устройство не вызывает таких же ощущений, как первая версия Pocophone. Однако надежды фанатов бренда угасли не совсем – недавно в Сети появились данные о том, какое устройство будет положено в основу бюджетного флагмана Pocophone F2, выход которого ожидается в ближайшем будущем.
Как сообщают источники, в приложении камеры для бета-версии фирменной программной оболочки Xiaomi MIUI 11 найдено упоминание ряда устройств, которые получили кодовое название lmi. Первым таким устройством оказался смартфон Redmi K30 Pro, а второй очень похож на его индийскую версию. Также в приложении имеется водяной знак «Снято на Pocophone», который тесно связан с названием lmiin, поэтому эксперты сразу же предположили, что Pocophone F2 не просто выйдет, а будет построен именно на базе уже вышедшего Redmi K30 Pro.
Стоит отметить, что K30 Pro оснащается топовым SoC Snapdragon 865 и имеет 6 или 8 гигабайт оперативной памяти. Емкость встроенного накопителя составляет 128 или 256 гигабайт. Принимая во внимание тот факт, что китайская версия флагмана от Redmi оценивается в 420 долларов США, эксперты полагают, что долгожданный Pocophone F2 может получить еще более скромный ценник.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:44