Анонсирована дата старта продаж кроссовера Volkswagen Tayron GTE





Продажи нового автомобиля от немецкого бренда стартуют в Китае. От базовой версии Volkswagen Tayron GTE отличается новым бампером и оригинальной светодиодной оптикой. Новинка оборудована 1,4-литровым гибридным силовым агрегатом на 150 «лошадок». На электротяге машина может проехать 50 километров пути, а расход топлива на гибриде составляет всего 2 литра на 100 километров.Салон Volkswagen Tayron GTE оборудован 10,3-дюймовым сенсорным экраном, который управляет всеми системами транспортного средства и предоставляет водителю информацию об автомобиле. Также гибрид имеет камеры заднего вида, мониторы слепых зон и функцию, позволяющую запустить мотор без ключа зажигания.При желании клиента модель может быть укомплектована круиз-контролем, панорамной крышей, а также системой электронного торможения. К сожалению, в данный момент нет информации о стоимости новинки от Volkswagen. Однако данные о цене Volkswagen Tayron GTE появятся уже в апреле, поэтому поклонникам бренда осталось ждать недолго до официального релиза.