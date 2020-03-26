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Анонсирована дата старта продаж кроссовера Volkswagen Tayron GTE

Компания Volkswagen анонсировала дату старта продаж своего нового кроссовера. Volkswagen Tayron GTE увидит свет уже 25 апреля.
Анонсирована дата старта продаж кроссовера Volkswagen Tayron GTE

Продажи нового автомобиля от немецкого бренда стартуют в Китае. От базовой версии Volkswagen Tayron GTE отличается новым бампером и оригинальной светодиодной оптикой. Новинка оборудована 1,4-литровым гибридным силовым агрегатом на 150 «лошадок». На электротяге машина может проехать 50 километров пути, а расход топлива на гибриде составляет всего 2 литра на 100 километров.

Салон Volkswagen Tayron GTE оборудован 10,3-дюймовым сенсорным экраном, который управляет всеми системами транспортного средства и предоставляет водителю информацию об автомобиле. Также гибрид имеет камеры заднего вида, мониторы слепых зон и функцию, позволяющую запустить мотор без ключа зажигания.

При желании клиента модель может быть укомплектована круиз-контролем, панорамной крышей, а также системой электронного торможения. К сожалению, в данный момент нет информации о стоимости новинки от Volkswagen. Однако данные о цене Volkswagen Tayron GTE появятся уже в апреле, поэтому поклонникам бренда осталось ждать недолго до официального релиза.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:55

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