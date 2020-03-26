Дима Билан опубликовал снимок с Мариной Цаневой через год после поездки «в ЗАГС»

На снимке Марина Цанева находится за спиной Димы Билана почти вплотную к нему и при этом смотрит на известного музыканта. Он в это время глядит в камеру. Артист продемонстрировал две версии изображения: с фильтром и без него.Поклонники популярного певца вспомнили, что около одного года назад их кумир с менеджером посетили ЗАГС, а потому они могут сегодня отмечать этот день. Фанаты немного ошиблись с датой, потому как Дима Билан опубликовал видеоролик, где певец с Цаневой едут в ЗАГС. Потом исполнитель показал, как они расписываются в какой-то книге. «Жениться давно пора, продолжение рода никто не отменял», — написал один из фолловеров.Дима Билан еще в пятом классе поступил в музыкальную школу, закончив ее по классу аккордеона. Он принимал участие во всевозможных фестивалях и конкурсах. Смог победить в конкурсе «Молодые голоса Кавказа». Артист имеет звания народного артиста Чечни, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Два раза музыкант представлял Россию на «Евровидении».