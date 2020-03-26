В США продали ВАЗ-2102 в идеальном состоянии за 1,4 млн рублей





Аукцион по продаже универсала ВАЗ-2102 1978 года выпуска, владельцем которого оказался житель штата Массачусетс, завершился покупкой транспортного средства за 18295 долларов США. По предварительной информации, автомобиль завезли в США из Волгоградской области. Его пробег составляет около 27 тыс. километров, что позволило сохранить машину в идеальном состоянии. Примечательным оказалось наличие советской аптечки и оригинального набора инструментов.Покупатель сообщил, что давно хотел приобрести подобный автомобиль и когда увидел ВАЗ-2102 мгновенно принял решение о покупке. Хотя "двойку" оснастили дополнительными фарами в раллийном стиле и багажником на крыше, технические характеристики остались без перемен. Модель все так же имеет базовый 1,2-литровый мотор с 64 л.с. и 4-диапазонной МКПП. Известно, что ВАЗ-2102 выпускалась в Тольятти с 1971 по 1986 год, общее количество экземпляров составляет около 667 тысяч.