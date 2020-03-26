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УАЗ сертифицировал UAZ Pickup с автоматической коробкой передач

Ульяновский автозавод УАЗ получил сертификат в России на выпуск новой модификации своей модели UAZ Pickup, построенной на базе «Патриота». Сообщается, что в скором времени предприятие начнет выпускать свой пикап с автоматической коробкой передач.
УАЗ сертифицировал UAZ Pickup с автоматической коробкой передач

Примечательно, что немногим ранее АКПП появилась в базовой для пикапа модели UAZ Patriot. Из сертификата следует, что автомобиль будет оснащаться 6-ступенчатой АКПП Punch Powerglide и 2,7-литровым атмосферным двигателем ZMZ, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. В перечне бортового оборудования указывается наличие подушки безопасности для водителя, светодиодной ходовой оптики, иммибилайзера системы безопасности, а также аудиосистемы.

Что касается базового внедорожника «Патриот» с такой же установкой, то его стоимость в базовой комплектации на данный момент стартует с отметки в 1,03 млн рублей. За более продвинутую модификацию с системой круиз-контроля, гидравлическим помощником при торможении и поддержкой при подъеме в гору производитель просит уже 1,3 миллиона рублей. При этом стоимость версии Patriot с механической трансмиссией начинается от 820 тысяч рублей.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:50

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