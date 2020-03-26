В Индии начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Venue





Модификация Venue считается наиболее бюджетным автомобилем сегмента SUV южнокорейского производителя. Приобрести такую машину компании Hyundai можно за 620 тысяч рублей при конвертации индийской рупии на отечественную валюту. Из-за этого появилось большое количество автолюбителей, которым приглянулась новинка, а очередь на приобретение растянулась на несколько ближайших месяцев.На рынке этого государства до недавнего времени Venue был доступен с тремя вариантами агрегатов: 1,2-литровым «атмосферником» с 83 «лошадьми», литровым двигателем на 120 лошадиных сил и дизельным мотором на 1,4 литра, способным генерировать 90 л.с. Привод только передний, а в качестве трансмиссии предлагаются семидиапазонный «робот» и шестиступенчатая механическая коробка передач. В базовой комплектации Hyundai Venue обладает кондиционером, аудиосистемой и подушками безопасности. В топ-модели кроссовера имеются контрастные детали отделки салона, двухцветная окраска кузова, другая радиаторная решетка, климат-контроль, 17-дюймовые колеса, люк с электроприводом, камера заднего вида и светодиодная оптика.Hyundai является самым крупным автопроизводителем на территории Южной Кореи и четвертым на планете. Главный офис находится в Сеуле. Фирме принадлежат несколько фабрик в родном государстве, включая и самый большой в мире в Ульсане, а также в России, Северной Америке, Турции, Бразилии. Продукция компании реализуется в 5000 салонов по всему земному шару. Между цехами предприятий находятся вольеры с животными, в том числе, оленями и кроликами для повышения производительности специалистов.