Политолог Дмитрий Бабич назвал решение Президента РФ о переносе голосования «актом честности»





Политолог Дмитрий Бабич пояснил, что перенос голосования на лето создает дополнительные риски, ведь лето – период отпусков, и количество голосующих к списочному составу избирателей может быть меньше. Тем не менее, политолог считает эти действия со стороны Президента РФ актом честности: «Пусть эта победа будет труднее, но она будет чистой». Напомним, данная мера является одной из предпринятых правительством России для стабилизации ситуации, связанной с коронавирусом COVID-19. Как отметил Дмитрий Бабич, такое решение говорит о действительном отношении главы государства к россиянам. Президент подчеркнул, что для властей приоритетом являются здоровье, жизнь и безопасность граждан.