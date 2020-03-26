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Asus TUF Gaming VG27VH1B: Представлен монитор с частотой обновления 165 Гц

Компания Asus представила новый монитор для геймеров. Asus TUF Gaming VG27VH1B имеет частоту обновления 165 ГЦ, что позволит максимально насладиться невероятной картинкой и высоким FPS в любой игре.
Asus TUF Gaming VG27VH1B: Представлен монитор с частотой обновления 165 Гц

Компания Asus создала предназначенный для геймеров монитор. Новинка отличается просто огромной частотой обновления, составляющей 165 Гц, и отличными техническими характеристиками. Диагональ экрана равняется 27 дюймам с Full HD разрешением 1920 на 1080 пикселей. Яркость дисплея Asus TUF Gaming VG27VH1B равна 250 кд/м², а контрастность 3000:1. При этом угол обзора по обеим осям составляет 178 градусов. Время отклика 1 миллисекунда, поэтому у игрока не будет никаких проблем с задержкой. Специальная система AMD FreeSync повышает плавность игрового процесса благодаря отличной синхронизации частоты смены кадров между видеокартой и экраном.

Стоит отметить, что Asus TUF Gaming VG27VH1B оборудован качественными стерео динамиками, которые позволят сэкономить на акустике. Также на мониторе имеются порты HDMI 2.0 и D-Sub. Подставка позволяет отрегулировать угол экрана для максимально комфортной игры. К сожалению, пока нет информации о стоимости новинки, поэтому поклонникам бренда придётся ждать официального релиза, который произойдёт в ближайшее время.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:05

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