Ученые разработали маркеры, упрощающие диагностику шизофрении





Ученые сообщили, что у одного из четырех тысяч человек можно обнаружить шизофрению. Однако заболевание до сих пор до конца не изучено, а его диагностика производится по оценке поведения, а не с использованием биомаркеров. Поэтому невозможно утверждать абсолютную объективность постановки диагноза во всех случаях.Исследователи изучили информацию нейровизуализации 1,1 тысячи человек, а также контрольной группы, собранной в период с 2010 по 2015 годы. В результате анализа специалисты установили возможность диагностики шизофрении, при наличии дисфункции полосатого тела, которая иногда также становится причиной безрезультатности лечения.Исследователи предполагают наличие связи между дисфункцией полосатого тела и полигенным генетическим риском развития шизофрении.