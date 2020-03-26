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Ученые разработали маркеры, упрощающие диагностику шизофрении

Ученые из Института автоматики Китайской академии наук создали маркер, с помощью которого можно будет упростить диагностирование шизофрении. Для его разработки эксперты использовали аномальную функцию полосатого тела в головном мозге.

Ученые сообщили, что у одного из четырех тысяч человек можно обнаружить шизофрению. Однако заболевание до сих пор до конца не изучено, а его диагностика производится по оценке поведения, а не с использованием биомаркеров. Поэтому невозможно утверждать абсолютную объективность постановки диагноза во всех случаях.

Исследователи изучили информацию нейровизуализации 1,1 тысячи человек, а также контрольной группы, собранной в период с 2010 по 2015 годы. В результате анализа специалисты установили возможность диагностики шизофрении, при наличии дисфункции полосатого тела, которая иногда также становится причиной безрезультатности лечения.

Исследователи предполагают наличие связи между дисфункцией полосатого тела и полигенным генетическим риском развития шизофрении.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:40

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