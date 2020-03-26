Samsung презентовала недорогой планшет Galaxy Tab A 8.4





Samsung только что анонсировала совершенно новый Android-планшет. Samsung Galaxy Tab A 8.420 — это продукт, разработанный для среднего ценового сегмента. Его комплектация включает в себя 8,4-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200, соотношением сторон 16:10, что является впечатляющим фактом по сравнению с 10,5-дюймовой панелью Tab S6. Новинку также оснастили Android Pie, батареей емкостью 5000 мАч, 3 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и процессором Exynos 7904 c тактовой частотой 1,8 ГГц.Samsung Galaxy Tab A 8.4 выпускается как в модели с Wi-Fi, так и в версии LTE. Как и в прошлом году, новая модель может похвастаться 8-мегапиксельной задней камерой и 5-мегапиксельным фронтальным модулем. Возможно также, что Samsung подготовит еще один вариант Galaxy Tab A 8.4 (2020) с S Pen. Galaxy Tab A 8 теперь можно приобрести в фирменных магазинах за 249 долларов США. Стоит отметить, что Samsung Galaxy Tab S6 имеет стоимость 649 долларов США при схожем функционале.