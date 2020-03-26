Россияне не платят долги из-за коронавируса





Согласно статистике, примерно 7 процентов граждан РФ, которые имеют кредитные обязательства перед банками, откажутся от уплаты задолженности в ближайшее время. Россияне считают коронавирус форс-мажорным обстоятельством, поэтому не намерены или не могут рассчитаться по кредиту.В начале марта коллекторы работали с возвратом 7 миллионов кредитов на общую сумму более миллиарда рублей. При этом примерно четверть россиян не могут вернуть долг в срок, что приводит к увеличению количества дел у служб возврата средств. В прошлом году коллекторы работали с кредитами на сумму 4 млн рублей, но в 2020 этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Главная причина такой тенденции – пандемия коронавируса.С каждым годом объем кредитов у граждан РФ увеличивается примерно на 20 процентов. Сегодня в России заемщиков более 40 миллионов человек, из них больше половины — занятое население страны. Чаще всего россияне просрочивают займы по необеспеченным кредитам до 100 тысяч рублей. Ранее Владимир Путин предложил ограничить выплаты по кредитам в связи с коронавирусом, если заемщик потерял из-за пандемии более 30 процентов доходов. Однако на практике у россиян с кредитом пока дела обстоят не лучшим образом.